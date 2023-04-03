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Болтон назвал Трампа "раковой опухолью" для Республиканской партии США

Болтон назвал Трампа "раковой опухолью" для Республиканской партии США

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что обвинение Дональда Трампа может в конечном итоге помочь бывшему президенту и стать "ракетным топливом", которое поможет ему добиться выдвижения от республиканцев.

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