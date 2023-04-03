Болтон назвал Трампа "раковой опухолью" для Республиканской партии США

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что обвинение Дональда Трампа может в конечном итоге помочь бывшему президенту и стать "ракетным топливом", которое поможет ему добиться выдвижения от республиканцев.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что обвинение Дональда Трампа может в конечном итоге помочь бывшему президенту и стать "ракетным топливом", которое поможет ему добиться выдвижения от республиканцев.
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