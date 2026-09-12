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Орловские новости

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Мценск ускорит реагирование служб на угрозы общественной безопасности

Мценск ускорит реагирование служб на угрозы общественной безопасности

Программа предусматривает сокращение времени реагирования на угрозы с 4,2 до 2,4 минуты и доведение охвата населения системами оповещения до 100%.

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