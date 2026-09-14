Орловский арбитраж наказал фирму за сотни ошибок в проекте школы

В Арбитражном суде Орловской области завершился процесс по иску казённого учреждения ОО «Орловский областной государственный заказчик» к подмосковному ООО «АС Монтаж» (ранее фигурировавшему как СЗ «Монтаж-Строй»).
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