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Орловский арбитраж наказал фирму за сотни ошибок в проекте школы

Орловский арбитраж наказал фирму за сотни ошибок в проекте школы

В Арбитражном суде Орловской области завершился процесс по иску казённого учреждения ОО «Орловский областной государственный заказчик» к подмосковному ООО «АС Монтаж» (ранее фигурировавшему как СЗ «Монтаж-Строй»).

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