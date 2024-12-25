Найдено крупнейшее в мире месторождение золота

Месторождение в целом может стоить около 83 миллиардов долларовGetty Images читайте на monocle.ruМесторождение в целом может стоить около 83 миллиардов долларовМесторождение золотой руды, только что обнаруженное в Китае , не просто гигантское.
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