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  • Mikhail Stepanov
    Да кому нужен этот охреневший жопошник?Пашинян не примет...
  • Воробей
    Нет. Они, кучка таковых, просто хотят воровать чужое для личного обогащения. И это в стране, где электричество подаёт...Абхазия: стрельба...
  • Вовладар Даров
    Хотят жить по типу Сальвадора, там майнинг и криптовалюта в обиходе!Абхазия: стрельба...

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота

Месторождение в целом может стоить около 83 миллиардов долларовGetty Images читайте на monocle.ruМесторождение в целом может стоить около 83 миллиардов долларовМесторождение золотой руды, только что обнаруженное в Китае , не просто гигантское.

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