Лондон прикрыл бессовестный грабёж "фиговым листом": Русский дипломат молчать не стал

Директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев считает, что попытки Лондона на бумаге формализовать условия возвращения арестованных активов России — это "фиговый лист, прикрывающий бессовестный грабёж".
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