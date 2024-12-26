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Татарстанда электричкаларда йөрү тарифы 3 сумнан арттыкка үсәргә мөмкин

Татарстан территориясендә шәһәр яны тимер юл транспортында пассажирларны йөртү тарифының икътисади нигезләнгән дәрәҗәсе ун километрлы зона өчен 37,90 сумнан 41,28 сумга кадәр артырга мөмкин (ягъни 3,38 сумга).

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