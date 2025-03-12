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Массовое цветение подснежников в Москве: Измайлово и Битцевский лес оживают

Массовое цветение подснежников в Москве: Измайлово и Битцевский лес оживают

В столичных лесопарках "Измайлово" и "Битцевский лес" зафиксировано массовое цветение подснежников. Это явление знаменует естественное пробуждение флоры, и подснежники стали важным источником питания для пчел, бабочек и жуков, обеспечивая их нектаром и пыльцой.

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