Массовое цветение подснежников в Москве: Измайлово и Битцевский лес оживают

В столичных лесопарках "Измайлово" и "Битцевский лес" зафиксировано массовое цветение подснежников. Это явление знаменует естественное пробуждение флоры, и подснежники стали важным источником питания для пчел, бабочек и жуков, обеспечивая их нектаром и пыльцой.