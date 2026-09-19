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ИА Регнум

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Захарова: народы России и Грузии соскучились друг по другу

Захарова: народы России и Грузии соскучились друг по другу

Российский и грузинский народы «соскучились друг по другу», снятие визовых ограничений было долгожданно.

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Что за бред?! Может захарова по грызунам и соскучилась, но вот я лично НЕТ! Не нужны эти "коммерсанты" дармоеды в России! И пойло их типа боржоми и вина не нужны! Не зря же их презик пожиратель галстуков сказал - Ми будем ссать, а ви будете пить! Правду сказал - моча грузиннская их вина и минералка! Не нужны они в России!