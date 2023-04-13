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«РВ»: БПЛА-камикадзе Ланцет эффектно сжёг НАТОвского «Краба» под Бахмутом

«РВ»: БПЛА-камикадзе Ланцет эффектно сжёг НАТОвского «Краба» под Бахмутом

В Сети появились кадры, на которых видно, как боевой беспилотный летательный аппарат «Ланцет» Вооружённых сил Российской Федерации уничтожает созданную Североатлантическим Альянсом САУ «Краб» нацистов киевского режима неподалёку от Артёмовска.

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