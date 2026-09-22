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ТАСС

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ВСУ в результате действий "Запада" потеряли за сутки 123 тяжелых боевых коптера

ВСУ в результате действий "Запада" потеряли за сутки 123 тяжелых боевых коптера

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Запад" за сутки составили 123 тяжелых боевых мультикоптера типа R-18, 53 беспилотника самолетного типа и 51 пункт управления беспилотной авиацией.

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