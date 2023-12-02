Водитель автомобиля сбил группу военных на Камчатке

Пострадали шесть человек, четверо из них получили серьёзные травмы.фото: vk.com/a_beglov--> В Камчатском крае легковой автомобиль на большой скорости сбил группу военнослужащих-срочников, идущих по обочине дороги.
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