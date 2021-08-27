Почему женщины такие корыстные?

5МИНУТКАБизнес и финансыПочему женщины такие корыстные? Часто слышал от своих женатых друзей, что женщины — корыстные существа. Но не понимал этого, пока сам не женился.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтуся петроваа поговорить не пробовали - жизнь долгая нужно копить на хотелки !!!НБНина БукинаЭто самое настоящее потребленчество! Семья-это когда бюджет общий и покупки совершаются сообща, предварительно обсудив. Ничего хорошего из этого не получится.Vera DobryaginaДа она стопудово откладывает, создаёт себе подушку безопасности. Наслушаются подружек, насмотрятся блогерш, которые учат, как мужиков разводить, вот и применяет на практике. Можно же всё просчитать - духи, косметика, мелкие женские радости - не каждый же день покупаются. Задайтесь целью, так и скажите ей - что у вас планы на покупку машины, ваши ресурсы пойдут на это, а она пусть поживёт на свои заработанные, за это время всё и понятно станет.Михаил_Алень. Надо было с сАмого начала разделить бюджеты и не сообщать жене размера своих доходов. Теперь изменить ситуацию без серьёзного конфликта навряд ли получится.OlgaБрак это латентная проституция. Пора уже начать называть вещи своими именами.Мила ТереховаБалда, про любовь ничего не слышала,не?Мила ТереховаПринудить отдавать все деньги в общий бюджет можно. Хитрость в том, чтобы заявить, будто фирма разорилась, доходы уполовинили. С дня Х будем вести совместный бюджет. Один месяц расходы на семью ведёт жена, второй - муж.Михаил_Хороший вариант.Татьяна ХлусоваЭто и будет называться любовью?Михаил_Любовь любовью, а "Денежки счёт любят" :) .Татьяна ХлусоваА я не про денежки, я про хитрость. Один хитрит, чтобы денежки зажать, другой - чтобы их из него выжать, а всё вместе это называется любовью?))ЮРЮрий Викторович Рыбаковесть только один вариант - "стать на тапки" пока детей нет. У меня всего один вопрос - "мужик, ты думаешь что что то улучшится в вашей совместной жизни?????"Комментировать
Свежие комментарии