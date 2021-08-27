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Почему женщины такие корыстные?

Почему женщины такие корыстные?

Часто слышал от своих женатых друзей, что женщины — корыстные существа. Но не понимал этого, пока сам не женился.

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туся петрова
а поговорить не пробовали - жизнь долгая нужно копить на хотелки !!!
Нина Букина
Это самое настоящее потребленчество! Семья-это когда бюджет общий и покупки совершаются сообща, предварительно обсудив. Ничего хорошего из этого не получится.
Vera Dobryagina
Да она стопудово откладывает, создаёт себе подушку безопасности. Наслушаются подружек, насмотрятся блогерш, которые учат, как мужиков разводить, вот и применяет на практике. Можно же всё просчитать - духи, косметика, мелкие женские радости - не каждый же день покупаются. Задайтесь целью, так и скажите ей - что у вас планы на покупку машины, ваши ресурсы пойдут на это, а она пусть поживёт на свои заработанные, за это время всё и понятно станет.
Михаил_
Алень. Надо было с сАмого начала разделить бюджеты и не сообщать жене размера своих доходов. Теперь изменить ситуацию без серьёзного конфликта навряд ли получится.
Olga
Брак это латентная проституция. Пора уже начать называть вещи своими именами.
Мила Терехова
Балда, про любовь ничего не слышала,не?
Мила Терехова
Принудить отдавать все деньги в общий бюджет можно. Хитрость в том, чтобы заявить, будто фирма разорилась, доходы уполовинили. С дня Х будем вести совместный бюджет. Один месяц расходы на семью ведёт жена, второй - муж.
Михаил_
Хороший вариант.
Татьяна Хлусова
Это и будет называться любовью?
Михаил_
Любовь любовью, а "Денежки счёт любят" :) .
Татьяна Хлусова
А я не про денежки, я про хитрость. Один хитрит, чтобы денежки зажать, другой - чтобы их из него выжать, а всё вместе это называется любовью?))
Юрий Викторович Рыбаков
есть только один вариант - "стать на тапки" пока детей нет. У меня всего один вопрос - "мужик, ты думаешь что что то улучшится в вашей совместной жизни?????"

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