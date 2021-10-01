Донбасс Сегодня

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У поляков началась паника из-за цен на электричество и газ

У поляков началась паника из-за цен на электричество и газ

Вслед за повышением цен на электричество в ряде европейских стран в Польше заговорили о превращении электроэнергии в предмет роскоши.

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