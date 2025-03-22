Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Непросто будет нам догнать и перегнать Америку...

 Новый   выпуск  "Бесогона", который  вышел  вчера и   называется "Штопаный зонтик Европы",  оказался весьма  интересным  и  помог  мне   чётче сформулировать  мысли, которая  давно  уже   вертелись у меня  в голове,  но  оформились именно   после  просмотра   "Бесогона".

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