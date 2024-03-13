Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Позывной "Пассажир"» 16+ Режиссер: Илья Казанков. В ролях: Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Владимир СтекловДействие фильма разворачивается в 2015 году.
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