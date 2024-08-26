Назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России

«Автостат»: 95% владельцев машин Geely хотят снова купить авто этой марки По данным аналитического агентства «Автостат», машины марки Geely автовладельцы чаще всего рассматривают в качестве повторной покупки, сообщает пресс-служба бренда.
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