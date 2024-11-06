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Царьград

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В МИД России назвали переизбрание Нэнси Пелоси в Конгресс заслуженным ею адом

В МИД России назвали переизбрание Нэнси Пелоси в Конгресс заслуженным ею адом

Официальный спикер МИД России прокомментировала переизбрание Пелоси в Конгресс США.Переизбрание 84-летней «демократки» Нэнси Пелоси в Палату представителей США от штата Калифорния станет для нее заслуженным адом.

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