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Аналитик Киселев: работодатели в России стали охотнее нанимать подростков

Аналитик Киселев: работодатели в России стали охотнее нанимать подростков

Дефицит кадров, охвативший большинство ключевых сфер экономики России, вынудил руководителей компаний и предприятий активнее брать на работу подростков, пишет агентство РИА Новости о ссылкой на сообщение председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО) Михаила Киселева.

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