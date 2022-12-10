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Ферстаппен, Вандорн, Рованпера и другие чемпионы получили трофеи на церемонии ФИА

Ферстаппен, Вандорн, Рованпера и другие чемпионы получили трофеи на церемонии ФИА

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела традиционную церемонию награждения чемпионов мира.

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