Врач Морозова: ссадину у ребенка необходимо сразу обработать

С увеличением весенней активности у детей возрастает риск получения ими порезов, ссадин и царапин. Старший врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова в интервью РИАМО объяснила, как оказать ребенку первую помощь.
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