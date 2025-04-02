Врач Морозова: ссадину у ребенка необходимо сразу обработать

С увеличением весенней активности у детей возрастает риск получения ими порезов, ссадин и царапин. Старший врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова в интервью РИАМО объяснила, как оказать ребенку первую помощь.