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Газета.ру

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В Госдуме напомнили Бастрыкину, что VPN не запрещен в России

В Госдуме напомнили Бастрыкину, что VPN не запрещен в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с "Газетой.Ru" назвал странной идею главы СК Александра Бастрыкина считать использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.

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