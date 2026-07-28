В Госдуме напомнили Бастрыкину, что VPN не запрещен в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с "Газетой.Ru" назвал странной идею главы СК Александра Бастрыкина считать использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии