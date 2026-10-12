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ВСУ пытаются сорвать эвакуацию жителей Константиновки

ВСУ пытаются сорвать эвакуацию жителей Константиновки

Украинские формирования не прекращают попыток сорвать эвакуацию мирного населения из Константиновки в ДНР.

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