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Ивановские новости

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В 2024 году «Фурмановский гормолзавод» использовал 200 тонн сомнительного масла

В 2024 году «Фурмановский гормолзавод» использовал 200 тонн сомнительного масла

АО «Фурмановский гормолзавод» «побил все рекорды» в 2024 году по использованию сырья неизвестного происхождения, поделилась в подкасте «Ивановских Новостей» Светлана Пигарева, исполняющая обязанности начальника отдела государственного ветеринарного надзора.

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