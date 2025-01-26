В 2024 году «Фурмановский гормолзавод» использовал 200 тонн сомнительного масла

АО «Фурмановский гормолзавод» «побил все рекорды» в 2024 году по использованию сырья неизвестного происхождения, поделилась в подкасте «Ивановских Новостей» Светлана Пигарева, исполняющая обязанности начальника отдела государственного ветеринарного надзора.
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