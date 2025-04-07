Использование ИИ могут признать отягчающим обстоятельством в преступлениях – законопроект внесут в ГД

Депутат Госдумы Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова представят в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях при вынесении приговора по уголовным делам.
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