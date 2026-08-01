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Порядок, государство

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Всероссийские горноспасательные соревнования пройдут в третий раз

Всероссийские горноспасательные соревнования пройдут в третий раз

Горноспасатели со всей России собираются в Кемерове. В столице Кузбасса они шесть дней будут соревноваться в профессиональном мастерстве, выполняя практические и теоретические задачи в командном и индивидуальном зачетах.

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