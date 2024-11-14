Microsoft подтвердила русскую локализацию Avowed и открыла предзаказы игры — в том числе для российского SteamКомпания Microsoft подтвердила дату выхода фэнтезийной ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment (дилогия Pillars of Eternity, The Outer Worlds) ещё три месяца назад, но только теперь сообщила о старте предзаказов проекта.
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