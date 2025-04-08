Украинские войска испытывают под Часовым Яром острую нехватку боеприпасов и личного состава. Об этом заявили сдавшиеся в плен в районе населённого пункта Ступочки в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
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