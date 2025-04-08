Пленные: ВСУ испытывают под Часовым Яром нехватку боеприпасов и личного состава

Украинские войска испытывают под Часовым Яром острую нехватку боеприпасов и личного состава. Об этом заявили сдавшиеся в плен в районе населённого пункта Ступочки в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.