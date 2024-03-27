Управляющему директору рудника «Пионер» предъявили обвинение

Управляющему директору рудника «Пионер» в Приамурье предъявлено обвинение. Об этом 27 марта сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Амурской области в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии