Буйный авиапассажир рейса Москва – Минводы сломал руку бортпроводнику и заработал уголовное дело

Мужчина устроил потасовку в состоянии алкогольного опьянения.Буйный 41-летний авиапассажир рейса Москва – Минводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время полета устроил потасовку, сломал руку бортпроводнику и заработал уголовное дело.
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