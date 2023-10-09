Представительство РФ при ПНА: эвакуировать россиян пока нельзя, но списки готовятся

Решение об эвакуации россиян из Палестины пока не принято, однако списки готовятся, рассказала ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле Алия Зарипова.
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