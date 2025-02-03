Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в эфире в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть американское Агентство по международному развитию (USAID).
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