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Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID

Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в эфире в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть американское Агентство по международному развитию (USAID).

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