Кому нужны подержанные машины из Китая — эксперт оценил эффект аукционов

Российский автомобильный рынок нуждается в дополнительном стимулировании и расширении, а аукционы не смогут решить эту задачу, тем более что российский потребитель консервативен и не готов покупать то, что он не может потрогать и увидеть воочию.
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