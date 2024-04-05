Форум-театр ´Умей сказать нет´.

С целью формирования у детей и подростков установки на здоровый образ жизни, предупреждение употребления/распространения ПАВ среди несовершеннолетних в учреждении с 1 по 30 марта проводились мероприятия профилактической акции ´Вместе´.
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