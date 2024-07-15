Минобороны: танкисты-десантники помогали штурмовикам при освобождении Раздоловки

Штурмовым группам мешали занять позиции Танкисты-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Юг» помогали штурмовикам взять под полный контроль село Раздоловка в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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