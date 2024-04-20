Экс-президент Латвии Валдис Затлерс: До русскоязычных в стране доходит мало информации

В парламенте Латвии идут споры - стоит ли закрыть все русскоязычные СМИ к 2026 году? С таким предложением, конечно, выступил Нацблок, но не все депутаты парламента согласны с этим - да и не только парламентарии.
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