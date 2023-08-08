Парфюм с омолаживающим эффектом: эти 3 ноты должны быть в составе

Омолаживающим эффектом может обладать не только крем или декоративная косметика, но и парфюмерия. Ученые выяснили, что некоторые парфюмерные ноты делают женщин моложе в глазах окружающих, а благодаря своей яркости обладают тонизирующим эффектом.