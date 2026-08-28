«Барса» больше никого не купит летом, если не придет Альварес – он единственный кандидат в атаку. Топ-форварда могут подписать зимой при соблюдении финансового фэйр-плей

Состав «Барселоны» может уже не пополниться новыми игроками этим летом. Как пишет Marca, если не произойдет громких уходов или неожиданного поворота событий в истории с Хулианом Альваресом , никаких серьезных приобретений не будет.
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