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Татар-информ

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В Буинком районе в «видеоловушку» попал медведь

В Буинком районе в «видеоловушку» попал медведь

На территории баиковской рощи в деревне Яшевка Буинского района в «видеоловушку» попал медведь. Как заявил начальник Буинского межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Игорь Иванов, во-первых, медведь не местный, а кочевой, поэтому позже он пойдет дальше.

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