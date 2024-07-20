В Буинком районе в «видеоловушку» попал медведь

На территории баиковской рощи в деревне Яшевка Буинского района в «видеоловушку» попал медведь. Как заявил начальник Буинского межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Игорь Иванов, во-первых, медведь не местный, а кочевой, поэтому позже он пойдет дальше.
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