ЕС на 10-процентные пошлины США соглашаться не будет

Европейский союз не будет соглашаться на вводимые Соединенными Штатами пошлины по ставке 10%, заявил в четверг, 1 мая 2025 года, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.
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