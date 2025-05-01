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ЕС на 10-процентные пошлины США соглашаться не будет

ЕС на 10-процентные пошлины США соглашаться не будет

Европейский союз не будет соглашаться на вводимые Соединенными Штатами пошлины по ставке 10%, заявил в четверг, 1 мая 2025 года, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.

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Комментарии
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Влад Владимиров
А, вот, интересно, а куда эта ЕС там денется, когда ее личный хозяин вдруг почему то так решил... Удел холопов-исполнять, не канителясь... Особенно, когда они  носят статус - &quot;новоявленный дебил&quot;.😁
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