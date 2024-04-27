В Израиле допустили спокойствие в Газе после освобождения заложников

Axios: сделка по заложникам в Газе поможет восстановить спокойствие в анклаве Новое предложение Израиля о возможной сделке с палестинской группировкой ХАМАС включает в себя готовность обсудить восстановление устойчивого спокойствия в секторе Газа после освобождения заложников, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.