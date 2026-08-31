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Царьград

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Министр образования Калининграда объявила о создании трёх кластеров

Министр образования Калининграда объявила о создании трёх кластеров

В 2026 году в Калининградской области начинают формирование трёх новых образовательных кластеров. В Черняховске, Гусеве и Советске создадут педагогический, сельскохозяйственный и электротехнический кластеры, адаптируя программы обучения к потребностям рынка труда.

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