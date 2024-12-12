В Салехарде прошел масштабный слет педагогов: курс на воспитание будущего. Четвертый год подряд классные руководители, заместители и советники директоров встречаются для профессионального роста и обмена практиками, которые помогут сделать воспитание и образование детей ещё лучше.
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