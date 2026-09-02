Считают полезной, но не покупают: стало известно, почему россияне не едят рыбу

Россияне в среднем потребляют около 23–23,5 килограмма рыбной продукции в год на человека. Однако этот показатель планируют увеличить.
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У нас пока рыба или другая продукция с рыболовного сейнера дойдёт до прилавка магазина ,она минует десятки рук. В результате фантастическая цена. Не каждому россиянину по карману. Как то надо порядок наводить с этим делом.