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Пятый канал

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Считают полезной, но не покупают: стало известно, почему россияне не едят рыбу

Считают полезной, но не покупают: стало известно, почему россияне не едят рыбу

Россияне в среднем потребляют около 23–23,5 килограмма рыбной продукции в год на человека. Однако этот показатель планируют увеличить.

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Новый комментарий от пользователя
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Юрий Гаврилов

У нас пока рыба или другая продукция с рыболовного сейнера дойдёт до прилавка магазина ,она минует десятки рук.  В результате фантастическая цена. Не каждому россиянину по карману. Как то надо порядок наводить с этим делом.