"Боролись за жизнь до конца": душераздирающее спасение во время пожара во Владивостоке

Ночью в 00:53 на улице Воропаева в городе Владивосток произошел пожар в двухэтажном здании. Служба пожарно-спасательной службы получила вызов о возгорании, и всего через 8 минут на месте происшествия были огнеборцы, сообщается в tg — канале mchs_vdk (18+).