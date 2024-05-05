Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Сергей К
очень грубо. Сам то не пеньковый?
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9 час.
Сергей К
Вообще, это скорее какое ЦИПСО сочиняет.
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9 час.
СК
Сергей К
Думаю написал все это вражина.  Без тебя разберутся. Смени тему.
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9 час.

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