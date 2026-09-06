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Царьград

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США подтвердили уменьшение трафика нефти через Ормузский пролив

США подтвердили уменьшение трафика нефти через Ормузский пролив

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил снижение объёма нефтетрафика через Ормузский пролив после атак на Иран.

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