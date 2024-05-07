Запуск первого пилотируемого корабля Boeing Starliner к МКС отложили

Запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner аэрокосмической корпорации Boeing к МКС отложили, сообщили в пресс-службе United Launch Alliance (ULA), компании-собственника ракеты-носителя Atlas V.
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