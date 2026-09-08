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В минздраве рассказали о состоянии женщины, пострадавшей после атаки БПЛА на дом в Перми

В минздраве рассказали о состоянии женщины, пострадавшей после атаки БПЛА на дом в Перми

ПЕРМЬ, 8 сентября, ФедералПресс. Пермячка, которая получили серьезные ранения после атаки украинского дрона на высотку, остается в реанимации больницы имени Гринберга.

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