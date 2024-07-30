Омельянов день православные верующие отмечают 31 июля 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netЕжегодно, в последний день июля, празднование Омельянова дня привлекает внимание многих своими уникальными обычаями и ритуалами, которые уходят корнями в глубокую историю.
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