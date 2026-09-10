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RT Russia

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Силы ПВО за день сбили 97 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили 97 украинских БПЛА

Системы ПВО армии России в течение дня нейтрализовали над регионами страны и акваторией Чёрного моря 97 украинских дронов.

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